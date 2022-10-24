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В блузке с пикантным вырезом и на шпильках: рассматриваем образ новоназначенного премьер-министра Италии во время присяги

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В блузке с пикантным вырезом и на шпильках: рассматриваем образ новоназначенного премьер-министра Италии во время присяги

Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Джорджа Мелони стала первой женщиной-премьером в истории страны.

Лидер правой партии "Братья Италии" — 45-летняя Джорджа Мелони — стала новым премьер-министром Италии. В минувшие выходные политик и министры ее коалиционного правительства приняли присягу в президентском дворце Квиринал в Риме.

На церемонию присяги Мелони появилась в образе total black. На ней был деловой костюм, состоявший из прямых брюк и жакета на одну пуговицу, и блузка с пикантным вырезом.

Джорджа Мэлони / © Associated Press
Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Наряд она дополнила черными замшевыми туфлями-лодочками на шпильках.

Джорджа Мэлони / © Associated Press
Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Джорджа сделала идеально ровную укладку и макияж с акцентом на помаде винного оттенка. В ушах у нее были длинные серьги с бриллиантами, а на руках – браслеты и кольца с бриллиантами.

Джорджа Мэлони / © Associated Press
Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press
Джорджа Мэлони / © Associated Press
Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Поддержать Джорджу во время присяги пришел ее муж Андреа Джамбруно, дочь Джиневра, которую муж держал на руках, и сестра Арианна Мелони.

Мужчина и дочь Джорджи Мэлони / © Associated Press
Мужчина и дочь Джорджи Мэлони / Фото: Associated Press

На следующий день на работе Мелони появилась тоже в черном брючном костюме, который сочетала с белой рубашкой и черными лакированными туфлями.

Джорджа Мэлони / © Associated Press
Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Затем в палаце политик лакированные туфли сменила на замшевые лодочки на шпильках.

Джорджа Мэлони / © Associated Press
Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press
Джорджа Мэлони / © Associated Press
Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Глядя на эти два аутфита Джорджи, нам кажется, что у нее прекрасное чувство стиля. Мы уверены, что она будет демонстрировать красивые стильные луки.

Джорджа Мэлони / © Associated Press
Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
3545
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