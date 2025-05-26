В блузке с принтом и брюках: княгиня Шарлин с мужем посетила гонки

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

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Его Светлость Князь Альбер II посетил третью тренировку Формулы-1Гран-при Монако, поприветствовал членов различных команд, прежде чем посетить Race Control. Его сопровождала супруга княгиня Шарлин.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Также князь и княгиня почтили своим присутствием трибуну Ассоциации людей с ограниченными возможностями Монако. Расположенная на валу Монако-Вилль, эта трибуна, специально спроектированная для людей с ограниченной подвижностью, предлагает один из самых красивых видов на трассу. По этому случаю Королевская чета вручила кепки, подписанные гонщиком Монако Шарлем Леклерком.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Шарлин надела в этот день белую объемную блузку с цветочным принтом и брюках, ее белокурые волосы были собраны в прическу, а на лице был легкий макияж. Образ Шарлин дополнила жемчужными серьгами. Князь Альбер II был в синем пиджаке, голубой рубашке и белых брюках, а также в синем галстуке в принт.

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Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Пара общалась с гостями и позировала фотографам, а снимками поделились в Instagram княжеской семьи.