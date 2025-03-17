В блузке с пятнышками и юбке-карандаше: Кая Каллас на мероприятии в Брюсселе

Главный дипломат ЕС продемонстрировала сдержанный аутфит.
Экс-премьер-министр Эстонии, верховный представитель ЕС с иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас приняла участие в круглом столе министров иностранных дел ЕС, который состоялся в здании Европейского совета в Брюсселе.
Политик появилась там в светлой блузке с вырезом и голубыми и темно-синими пятнышками, которую она скомбинировала с темно-синей юбкой-карандашом.
У Каллас была аккуратная укладка и нежный макияж. Уши она украсила серьгами-гвоздями, шею – цепочкой с подвеской, а руки – часами и кольцом.
Напомним, Кая Каллас продемонстрировала образ в цветах украинского флага – сине-желтом.
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