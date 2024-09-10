В блузке с рюшами и брюках в тон: яркая королева Максима побывала с визитом в больнице

Королева Нидерландов сегодня снова посетила рабочее мероприятие.
Ее Величество присутствовала на открытии нового центра эндометриоза в больнице Рейнир де Грааф в Делфте. Приехала Максима в ярком аутфите и произвела впечатление на публику.
На королеве была блузка с рюшами и штаны в тон кирпичного цвета, Максима подобрала к образу туфли-лодочки в тон на каблуках и клатч с перчатками. Не обошлось и без любимых аксессуаров – ее голову увенчал ободок, а в ушах были крупные цветочные серьги.
Макияж у королевы был сделан с акцентом на глаза и губы, а маникюр она сделала в своем любимом оттенке.
В Instagram королевской семьи поделились несколькими фото с мероприятия.
В прошлую свою поездку королева Максима удивляла публику образом с крупным ожерельем на шее и не менее заметных крупных серьгах, когда совершила визит в фонд Team Future в Делфсхавене в Роттердаме.
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