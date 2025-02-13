В блузке с рюшами и изумрудном костюме: королева Камилла сходила в театр

Королева Камилла совершила визит в The Unicorn, ведущий благотворительный театр для детей в Великобритании.
Королева является покровительницей театра Unicorn Theatre с 2005 года. Во время своего визита она осмотрела театр, узнав о его последних постановках и о значительном положительном влиянии театра на местное сообщество.
Приехала Ее Величество в изумрудном жакете, под который надела белую блузку с рюшами и юбке в тон жакета. У нее была классическая укладка и макияж, в ушах сверкали золотые серьги-висюльки, а на запястье любимый браслет Van Cleef & Arpels.
Во время встречи Камилла рассказала о том, как она любит брать своих пятерых внуков с собой в тайные походы в театр, и даже водила их в театр The Unicorn.
А недавно мы показывали, как королева в синем платье и в колье из коллекции своей бабушки побывала на ужине в Кларенс-хаусе.
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