В блузке с рюшами и изумрудном костюме: королева Камилла сходила в театр

Королева является покровительницей театра Unicorn Theatre с 2005 года. Во время своего визита она осмотрела театр, узнав о его последних постановках и о значительном положительном влиянии театра на местное сообщество.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Приехала Ее Величество в изумрудном жакете, под который надела белую блузку с рюшами и юбке в тон жакета. У нее была классическая укладка и макияж, в ушах сверкали золотые серьги-висюльки, а на запястье любимый браслет Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Во время встречи Камилла рассказала о том, как она любит брать своих пятерых внуков с собой в тайные походы в театр, и даже водила их в театр The Unicorn.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

А недавно мы показывали, как королева в синем платье и в колье из коллекции своей бабушки побывала на ужине в Кларенс-хаусе.

Читайте также: