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В блузке с рюшами и шортах-бермудах: королева Рания приехала в Нью-Йорк
Королева Рания посетила Нью-Йорк во время недели Генеральной Ассамблеи ООН.
Королева Иордании приехала в Нью-Йорк в блузке с отделкой оборками от Ulla Johnson, черных шортах-бермудах Dior Homme свободного кроя с поясом и золотйо пряжкой на талии, в руке несла сумку Maison Alaïa из черной козьей кожи, а обута была в темно-зеленые туфли-лодочки Malone Souliers из лакированной кожи.
Рания распустила волосы и сделала укладку и выразительный макияж.
Напомним, в Нью-Йорке в эти дни собрались и другие королевы – Максима из Нидерландов и Матильда из Бельгии. Они обе принимали участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая сейчас проходит.
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