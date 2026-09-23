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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В блузке с рюшами и шортах-бермудах: королева Рания приехала в Нью-Йорк

Королева Рания посетила Нью-Йорк во время недели Генеральной Ассамблеи ООН.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Рания

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Иордании приехала в Нью-Йорк в блузке с отделкой оборками от Ulla Johnson, черных шортах-бермудах Dior Homme свободного кроя с поясом и золотйо пряжкой на талии, в руке несла сумку Maison Alaïa из черной козьей кожи, а обута была в темно-зеленые туфли-лодочки Malone Souliers из лакированной кожи.

Рания распустила волосы и сделала укладку и выразительный макияж.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Напомним, в Нью-Йорке в эти дни собрались и другие королевы – Максима из Нидерландов и Матильда из Бельгии. Они обе принимали участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая сейчас проходит.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

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