В блузке с рюшами и синем сарафане: рассматриваем еще один лук герцогини Камиллы на этой неделе

В блузке с рюшами и синем сарафане: рассматриваем еще один лук герцогини Камиллы на этой неделе

Герцогиня Корнуольская Камилла на этой неделе посещала Оксфордский университет.

Ее королевское Высочество посетила Бодлианскую библиотеку Оксфордского университета.

Герцогиня Корнуольская Камилла / Getty Images

А также была запечатлена фотографами, когда сажала рябину в рамках инициативы The Queen's Green Canopy, стартовавшей в мае 2021 года в Соединенном Королевстве в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II в 2022 году.

Герцогиня Корнуольская / Getty Images

Герцогиня во время визита в Оксфорд присутствовала на открытии мемориальной доски, открывающий крыло Марселы Ботнар, новейшее из помещений Ботнарского института скелетно-мышечных наук.

Герцогиня Корнуольска Камилла / Getty Images

В этот день герцогиня появилась на публике в любимом синем пальто, под которым была молочная блузка с рюшами на горловине и рукавах и синий сарафан. Высокие замшевые сапоги хорошо дополняли образ. Также Камилла надела серьги-висюльки с бриллиантами жемчугом и сделала макияж и укладку.

Герцогиня Корнуольска Камилла / Getty Images

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