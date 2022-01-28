В блузке с рюшами и синем сарафане: рассматриваем еще один лук герцогини Камиллы на этой неделе

Герцогиня Корнуольская Камилла на этой неделе посещала Оксфордский университет.
Ее королевское Высочество посетила Бодлианскую библиотеку Оксфордского университета.
А также была запечатлена фотографами, когда сажала рябину в рамках инициативы The Queen's Green Canopy, стартовавшей в мае 2021 года в Соединенном Королевстве в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II в 2022 году.
Герцогиня во время визита в Оксфорд присутствовала на открытии мемориальной доски, открывающий крыло Марселы Ботнар, новейшее из помещений Ботнарского института скелетно-мышечных наук.
В этот день герцогиня появилась на публике в любимом синем пальто, под которым была молочная блузка с рюшами на горловине и рукавах и синий сарафан. Высокие замшевые сапоги хорошо дополняли образ. Также Камилла надела серьги-висюльки с бриллиантами жемчугом и сделала макияж и укладку.
Читайте также: