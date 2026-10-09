В блузке с V-образным декольте и юбке-плисе: королева Мэри с семьей сходила на концерт

Королева Мэри и король Фредерик X / © instagram.com/detdanskekongehus

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Датская королева Маргрете II, госпитализированная в сентябре прошлого года после болезни, вернулась к публичной жизни в эту среду, чтобы вместе со своим сыном, королем Фредериком, невесткой королевой Мэри и сестрой, принцессой Бенедикте, посетить концерт в церкви Фреденсборгского дворца, посвященный 300-летию дворца.

Король Фредерик X и его мать королева Маргрете II / © instagram.com/detdanskekongehus

Королева Мэри выбрала для этого случая ансамбль состоящий из широкой плиссированной юбки миди золотистого оттенка и черной блузки Jesper Hovring с V-образным вырезом, а на ее талии был черный кожаный ремень с пряжкой.

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Королева Мэри и король Фредерик X / © instagram.com/detdanskekongehus

Мэри держала под мышкой леопардовый клатч Prada и обула такие же туфли-лодочки Gianvito Rossi. Вечерний образ королева дополнила золотыми серьгами от Rebekka Notkin, колье на шее Louise Grønlykke и крупное кольцо из желтого золота на пальце от Ole lynggaard copenhagen. Королева распустила волосы и сделала укладку и макияж.

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Принцесса Бенедикте и королева Мэри / © instagram.com/detdanskekongehus

Королева Маргрете II, которой после выписки из больницы было рекомендовано беречь себя, вернулась к общественной жизни. Она облачилась в синее платье и короткий жакет, сделала свой любимый красный маникюр и серьгами-ракушками дополнила образ. Рядом с ней в зале был запечатлен ее сын – король Фредерик X – одетый в черный классический костюм.

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