В блузке с вышивкой и на шпильках: 85-летняя Нэнси Пелоси с мужем сходила на вечеринку

Нэнси Пелоси с мужем / © Associated Press

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси вместе со своим мужем Полом Пелоси посетили гламурную послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз.

Для такого события политик выбрала серую блузку с круглым вырезом вышитую пайетками и бисером в тон. Верх она скомбинировала с классическими широкими прямыми серыми брюками со стрелками и с серебряными остроносыми туфлями на шпильках.

Нэнси сделала укладку боб каре с прикорневым объемом, макияж с красной помадой и светло-бежевый маникюр. Уши она украсила элегантными серьгами, а руки — часами, браслетом и кольцами.

Пол был одет в черный смокинг, белую рубашку с золотыми пуговицами и черную бабочку. В нагрудном кармане у него был красный платок-паше. Обут он был в черные туфли.

Напомним, на афтепати побывала и 88-летняя актриса Джейн Фонда, которая сияла в шоколадном платье макси с пайетками от бренда Rodarte.