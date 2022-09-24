В блузке с вышивкой и символическом поясе: Елена Зеленская в черно-белом аутфите посетила мемориал в Нью-Йорке

В рамках рабочего визита в Нью-Йорк Елена Зеленская посетила Мемориал 9/11, который был создан в честь жертв террористического акта 11 сентября 2001 года. Фотографии оттуда она опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена рассказала о дереве, выжившем во время теракта. Сейчас оно является символом несокрушимости и стойкости.

"Это дерево на первый взгляд вполне обычное. Если бы не оставшиеся на нем рубцы после ужасного теракта 11 сентября в Нью-Йорке. Дерево, росшее в павильоне возле Всемирного торгового центра, чудом спасли из-под четырехметровых завалов, выходили и наконец пересадили в Мемориал 9/11.

Фото: Instagram Елены Зеленской

"Выжившее дерево" – так его называют. Сегодня от президента Мемориала Элис Гринивальд мы с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем @shmyhal_official получили саженец, выросший из семян этого растения, чтобы передать его украинцам как символ стойкости и надежды.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

С 2013 года Мемориал дарит саженцы общинам, которые пережили страшные трагедии и выстояли. В прошлом году деревца получили норвежские общины Осло и Утея, где вооруженный мужчина убил 77 человек. Еще раньше – греческий город Марафон, где из-за лесных пожаров погибли более ста человек, и Багамские острова, опустошенные ураганом.

А сегодня – Украина, которую опустошает российская орда. Украина, в деоккупированных городах которой находят братские могилы с сотнями замученных. Украина, многоэтажки которой разрушает ракетами государство-террорист – Российская Федерация.

К выжившему дереву приходят американцы, потерявшие близких в том страшном теракте. В мае дерево подсвечивалось сине-желтыми цветами – в знак солидарности с народом Украины. Эту солидарность и поддержку я ежесекундно чувствую в поездке. И уверена, что украинское деревце пустит крепкие корни и зацветет в освободившейся стране", — написала Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди предстала в черно-белом образе. На ней была белая блузка с белой вышивкой и широкие черные брюки со стрелками от украинского дизайнера Артема Климчука.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит супруга президента дополнила символическим поясом в этно-стиле от Gunia Project с вышитыми словами, которые характеризуют Украину: "воля", "сила" и "смелость".

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала аккуратную прическу с низким пучком и нежным макияжем. Уши она украсила золотыми серьгами из коллекции "Независимая" коллаборации Guzema x Gunia Project.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Зеленская презентовала свой Фонд на 77-й сессии Генассамблеи ООН. На выступление первая леди приехала в черном костюме с жакетом интересного кроя, к которому прикрепила золотую брошь.

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