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В блузке с вышивкой и цветочной юбке: роскошная королева Мэри в Париже с мужем
Королевская чета Дании приехала с визитом во Францию. Он продлится три дня.
Король Фредерик X и королева Мэри посетили государственный ужин в президентском Елисейском дворце Франции, организованный для них президентом Эммануэлем Макроном и первой леди Брижит Макрон.
Королева Мэри выбрала для появления на мероприятии белую блузку с цветочной вышивкой на рукавах и груди, дополнив ее макси-юбкой бледно-голубого цвета с высокой талией и цветочным принтом, а также светлыми замшевыми туфлями-лодочками и белым клатчем, расшитым жемчужинами.
Образ королева завершила парой серег-люстр, кольцом с крупным камнем, волосы собрала в низкий пучок и сделала выразительный макияж.
Король Фредерик X выглядел столь же элегантно в костюме-тройке, белой рубашке и темно-синем галстуке.
Тем временем Брижит Макрон также выбрала темно-синий ансамбль, надев платье, расшитое камнями, с длинными прозрачными рукавами. А президент Эммануэль Макрон был в черном классическом костюме.
Отметим, на церемонии приветствия первая леди Франции появилась в коротком платье и туфлях на шпильках, а королева Мэри выбрала кремовый юбочный костюм.