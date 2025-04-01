В блузке с вышивкой и цветочной юбке: роскошная королева Мэри в Париже с мужем

Король Фредерик X и королева Мэри / © Associated Press

Реклама

Король Фредерик X и королева Мэри посетили государственный ужин в президентском Елисейском дворце Франции, организованный для них президентом Эммануэлем Макроном и первой леди Брижит Макрон.

Королева Мэри выбрала для появления на мероприятии белую блузку с цветочной вышивкой на рукавах и груди, дополнив ее макси-юбкой бледно-голубого цвета с высокой талией и цветочным принтом, а также светлыми замшевыми туфлями-лодочками и белым клатчем, расшитым жемчужинами.

Король Фредерик X и королева Мэри с президентом Эммануэлем Макроном и Брижит Макрон / © Associated Press

Образ королева завершила парой серег-люстр, кольцом с крупным камнем, волосы собрала в низкий пучок и сделала выразительный макияж.

Реклама

Король Фредерик X выглядел столь же элегантно в костюме-тройке, белой рубашке и темно-синем галстуке.

Король Фредерик X и королева Мэри с президентом Эммануэлем Макроном и Брижит Макрон / © Associated Press

Тем временем Брижит Макрон также выбрала темно-синий ансамбль, надев платье, расшитое камнями, с длинными прозрачными рукавами. А президент Эммануэль Макрон был в черном классическом костюме.

Король Фредерик X и королева Мэри с президентом Эммануэлем Макроном и Брижит Макрон / © Associated Press

Отметим, на церемонии приветствия первая леди Франции появилась в коротком платье и туфлях на шпильках, а королева Мэри выбрала кремовый юбочный костюм.

Король Фредерик X и королева Мэри / © Associated Press

Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик с королевой Маргрете II / © Getty Images Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / © Getty Images Кронпринцесса Мэри и ее сын принц Кристиан / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / © Getty Images Кронпринцесса Мэри / © Getty Images