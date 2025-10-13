В блузке цвета капучино и светлом костюме: элегантная королева Матильда приехала в школу

Королева Матильда / © Getty Images

Ее Величество посетила на днях школу в коммуне Икселе. Этот визит является частью кампании RTBF HOPE против травли в школах.

В этот день королева Матильда выбрала для выхода в свет короткий жакет интересного дизайна и широкие брюки со стрелками от своего любимого бренда Natan Couture, под жакет надела блузку цвета капучино с интересной золотой деталью на горловине, и подобрала в тон сумку Carolina Herrera и туфли на каблуках.

Королева Матильда / © Getty Images

У королевы была ее фирменная прическа и легкий макияж на лице. На запястье часы и несколько золотых браслетов. Также королева надела сапфировое кольцо, свое помолвочное. Кстати, у Матильды аж два таких кольца, которые ее муж король Филипп преподнес ей в честь из помолвки.

Напомним, недавно мы показывали, как королева Матильда произвела фурор на банкете в Люксембурге, когда с семьей посетила интронизацию нового великого герцога Гийома.