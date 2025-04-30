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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
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Время на прочтение
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В блузке цвета крем-брюле и с золотыми серьгами: Елена Зеленская посетила Житомирщину

Первая леди Украины вместе со своей эстонской коллегой встретилась с приемной семьей в Житомирской области. Эту область Эстония взяла под свою опеку в рамках послевоенного обновления.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
В блузке цвета крем-брюле и с золотыми серьгами: Елена Зеленская посетила Житомирщину

© Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская вместе со своей коллегой – первой леди Эстонии Сирье Карис – побывали в Житомирской области. Там они посетили большую приемную семью Ольги Листуновой и Владимира Иванова, которые воспитывают двух родных и семерых детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

Из-за вторжения России в Украину семья была вынуждена покинуть свой дом на Сумщине. Сейчас они живут в доме, который построили при поддержке правительства Эстонии и Эстонского центра международного развития (ESTDEV) в рамках проекта Фонда Елены Зеленской «Адреса дитинства».

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

«Эстонские друзья так искренне прониклись судьбой и потребностями украинских приемных семей, что решили построить еще четыре дома для таких семей в Житомирской области. Эти семьи, а также земельные участки для строительства нашла команда Фонда», – рассказала Елена Зеленская.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

Первые леди встретились со всеми пятью большими приемными семьями Житомирской области.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская появилась там в деловом черном костюме, состоявшем из жакета и широких брюк, а также в блузке цвета крем-брюле. Наряд она дополнила черной обувью.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

У супруги президента была аккуратная укладка, макияж в нежных оттенках и лаконичные золотые серьги.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

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Дата публикации
Количество просмотров
326
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