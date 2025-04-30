- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 326
- Время на прочтение
- 1 мин
В блузке цвета крем-брюле и с золотыми серьгами: Елена Зеленская посетила Житомирщину
Первая леди Украины вместе со своей эстонской коллегой встретилась с приемной семьей в Житомирской области. Эту область Эстония взяла под свою опеку в рамках послевоенного обновления.
Елена Зеленская вместе со своей коллегой – первой леди Эстонии Сирье Карис – побывали в Житомирской области. Там они посетили большую приемную семью Ольги Листуновой и Владимира Иванова, которые воспитывают двух родных и семерых детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Из-за вторжения России в Украину семья была вынуждена покинуть свой дом на Сумщине. Сейчас они живут в доме, который построили при поддержке правительства Эстонии и Эстонского центра международного развития (ESTDEV) в рамках проекта Фонда Елены Зеленской «Адреса дитинства».
«Эстонские друзья так искренне прониклись судьбой и потребностями украинских приемных семей, что решили построить еще четыре дома для таких семей в Житомирской области. Эти семьи, а также земельные участки для строительства нашла команда Фонда», – рассказала Елена Зеленская.
Первые леди встретились со всеми пятью большими приемными семьями Житомирской области.
Елена Зеленская появилась там в деловом черном костюме, состоявшем из жакета и широких брюк, а также в блузке цвета крем-брюле. Наряд она дополнила черной обувью.
У супруги президента была аккуратная укладка, макияж в нежных оттенках и лаконичные золотые серьги.