В блузке в сетку и с цветочными аппликациями: премьер-министр Италии посетила саммит НАТО

Премьер-министр Италии Джорджо Мелони принимает участие в саммите НАТО в Вильнюсе. В первый день саммита политик появилась в белой блузке в сетку с цветочными аппликациями, сверху которой надела белый жилет.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Верх она скомбинировала с белыми штанами. Лук Мелони дополнила ровной укладкой, макияжем с розовой помадой, браслетами на руках и красным маникюром.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Джорджа приняла участие в пресс-конференции и пообщалась с премьер-министром Великобритании.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Во второй день саммита политик предстала в серо-голубом наряде, состоявшем из кардигана, топа в полоску и широких брюк.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

А во время открытия саммита Мелони позировала в бежевом костюме с очень длинным жакетом, брюках-палаццо и белом топе.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони посетила с рабочим визитом Тунис. На встречу с президентом страны она надела нежно-розовый жакет с накладными карманами, блузку такого же цвета с блестками и белые брюки со стрелками.

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