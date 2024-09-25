В блузке Victoria Beckham и цветочной юбке: королева Мэри в красивом луке приехала на церемонию

Ее Величество приехала в Оперный театр Копенгагена, где вместе с министром образования и исследований Кристиной Эгелунд вручила премии семи преподавателям высших учебных заведений страны.

Эта награда в области преподавания отдает дань уважения учителям, которые отличились присутствием, целеустремленностью и профессиональным любопытством.

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Мэри появилась на церемонии в голубой блузке Victoria Beckham, плиссированной юбке-миди с цветочным принтом белого цвета Paul & Joe, туфлях-лодочках Gianvito Rossi из кожи питона. Королева сделала красивую укладку и макияж, надела серьги из жемчуга Dulong Fine Jewelry и жемчужный браслет от этого же бренда. Также на ее запястьях было несколько золотых браслетов, она сделала красивый маникюр и в руках несла кожаную красную сумку.

Фотографиями с мероприятия поделились в Instagram датской королевской семьи.

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Напомним, на днях также стало известно, что королева Маргрете II была выписана из клиники после того, как Ее Величество упала в замке Фреденсборг и сейчас восстанавливается дома, объявили в королевской семье.

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