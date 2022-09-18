В боди цвета металлик и экстравагантных ботфортах: Ким Кардашьян в гламурном образе предстала в фотосете

41-летняя звезда реалити и инфлюэнсер продемонстрировала эффектный аутфит в новой фотосъемке.

Ким Кардашьян показала в Instagram снимки из нового фотосета. Звезда реалити предстала перед объективом фотокамеры в боди цвета металлик и экстравагантных высоких остроносых ботфортах.

Свой лук красавица дополнила украшениями от Tiffany & Co., укладкой с локонами и макияжем с акцентом на глазах. Позировала Ким, сидя на полу.

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Каждый выход или фотосъемка Кардашьян всегда достойны внимания. Недавно звезда реалити сходила на вечеринку в честь дня рождения Бейонсе в сексуальном тигровом комбинезоне с пайетками.

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