В боди и брючном костюме: стильная принцесса Кейт встретилась с моряками

На встречу принцесса Кэтрин приехала неожиданно, но выглядела шикарно. На ней был темно-синий брючный костюм от Alexander McQueen за 1370 фунтов стерлингов под который она надела белый боди от Holland Cooper за 149 фунтов стерлингов и обула синие туфли-лодочки. Сделала красивую укладку и легкий дневной макияж.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

"Приятно познакомиться с некоторыми из корабельной компании @RoyalNavy HMS Glasgow, узнать больше об их ролях и о том, что будет дальше на пути к тому, чтобы спустить его на воду", - поделился с фанатами официальный аккаунт принца и принцессы Уэльских в Twitter и Instagram.

Напомним, в 2021 году Кейт стала спонсором фрегата City Class Type 26, который в настоящее время строится в Говане, Шотландия. Он станет первым фрегатом Type 26, построенным для Королевского флота Великобритании. Многоцелевой военный корабль HMS Glasgow был разработан для поддержки операций против подводных лодок, противовоздушной обороны и операций общего назначения. Ожидалось, что HMS Glasgow будет введена в строй к 2026 году, но теперь считается, что она может войти в строй в 2025 году.

A pleasure to meet some of the @RoyalNavy Ship’s Company of HMS Glasgow, learning more about their roles and what’s next on the route to getting her in the water. pic.twitter.com/qrLSbipTEe — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 29, 2022

Покойная королева Елизавета II одобрила назначение принцессы Уэльской спонсором HMS Glasgow, военного корабля 21 века, в июне 2021 года.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Напомним, вчера также была официально озвучена официальная причина смерти королевы Елизаветы II. Монарх скончалась 8 сентября, в своей шотландской резиденции Балморал.

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