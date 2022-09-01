В боди и прозрачной накидке: Джулианна Мур блистала на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля

Вчера вечером в Италии состоялась церемония открытия 79-го Венецианского кинофестиваля. Много знаменитостей блистали на дорожке в этот день.

Президент жюри Джулианна Мур выглядела в этот вечер просто сногсшибательно. Она пришла на церемонию открытия в полупрозрачном платье от Valentino, состоявшем из длинной накидки, прозрачного платья-бандо и разноцветных пайеток на нем.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Свой ансамбль 61-летняя Мур завершила безупречным макияжем, гладким хвостом и роскошными серьгами-подвесками, а обута была в пару высоких черных туфель на платформе.

Обладательница "Оскара" была в прекрасном настроении, присоединившись к актерскому составу фильма «Белый шум». А еще охотно раздавала автографы и блистала перед камерами собравшихся фотографов.

Джулианна Мур / Фото: Getty Images

Также, как президент жюри, Джулианна выступила с речью со сцены во время церемонии открытия 79-го Венецианского международного кинофестиваля.

Джулианна Мур / Фото: Associated Press

Напомним, ранее звезду фотографировали за несколько дней до старта кинофестиваля.

Джулианна Мур / Фото: Getty Images

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