В боди с откровенным декольте и в дерзкой позе: французский политик появилась на обложке Playboy

Министр соцэкономики и ассоциаций Франции Марлен Скиаппа украсила обложку мужского журнала Playboy.

На фото она предстала в дерзкой позе. На ней было белое боди с откровенным декольте. Свой образ она дополнила прической с локонами, макияжем с черно-голубыми тенями и длинными золотистыми серьгами с кольцами и бахромой.

Марлен Скиаппа

Скиаппа также дала интервью изданию. Она рассказала о правах женщин и ЛГБТ.

"Защищать право женщин делать со своим телом все, что они хотят: везде и всегда. Во Франции женщины свободны. И не важно, раздражает ли это недоброжелателей и лицемеров или нет", — отметила Марлен.

Не все коллеги Скиаппы оценили ее поступок. К примеру, премьер-министр Франции Элизабет Борн отметила, что такая откровенная фотосессия неуместна сейчас (ведь Франция переживает социальный и политический кризис). Но были и те, кто поддержал Марлен. Министр внутренних дел Жеральд Дарманин назвал свою коллегу очень смелой.

Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин попала в скандал из-за того, что видео с вечеринки, где она побывала, слили в Сеть. На видео премьер безудержно веселиться, танцует, поет и обнимается с друзьями. Санну раскритиковали и назвали ее поведение неуместным как для политического лидера.

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