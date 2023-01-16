В болотном костюме: элегантный выход королевы Матильды на приеме

Король и королева Бельгии – Филипп и Матильда – принимали во дворце Брюсселя глав дипломатических миссий, аккредитованных в Брюсселе, и их партнеров.

Королевская чета принимала на новогоднем приеме министра иностранных дел Хаджу Лахбиб и госсекретаря по сотрудничеству в целях развития Кэролайн Геннез.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Матильда облачилась в этот вечер в топ и юбку от Natan Couture грязно-зеленого цвета с цветочной драпировкой. Вечерний лук королева дополнила персиковыми туфлями-лодочками на каблуках, в тон которым подобрала клатч и серьги-висюльки от Leysen Joaillerie. Матильда сделала классическую прическу, легкий макияж и надела часы и золотой браслет на запястье, как делает почти в каждом своем выходе.

Ее супруг король Филипп, как и полагается, был в костюме, белой рубашке и в галстуке.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

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