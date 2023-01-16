Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В болотном костюме: элегантный выход королевы Матильды на приеме

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
540
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В болотном костюме: элегантный выход королевы Матильды на приеме

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Король и королева Бельгии – Филипп и Матильда – принимали во дворце Брюсселя глав дипломатических миссий, аккредитованных в Брюсселе, и их партнеров.

Королевская чета принимала на новогоднем приеме министра иностранных дел Хаджу Лахбиб и госсекретаря по сотрудничеству в целях развития Кэролайн Геннез.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images
Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Матильда облачилась в этот вечер в топ и юбку от Natan Couture грязно-зеленого цвета с цветочной драпировкой. Вечерний лук королева дополнила персиковыми туфлями-лодочками на каблуках, в тон которым подобрала клатч и серьги-висюльки от Leysen Joaillerie. Матильда сделала классическую прическу, легкий макияж и надела часы и золотой браслет на запястье, как делает почти в каждом своем выходе.

Ее супруг король Филипп, как и полагается, был в костюме, белой рубашке и в галстуке.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images
Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
540
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация