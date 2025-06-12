- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 1295
- Время на прочтение
- 1 мин
В болотном костюме и с неудачным маникюром: королева Максима выступила на саммите
Королева Максима приняла участие в Глобальном саммите Форума потребительских товаров в RAI Amsterdam в Амстердаме.
Встреча ритейлеров и производителей потребительских товаров со всего мира была посвящена будущему сектора и роли, которую компании играют в обществе.
Королева Максима выступила с речью на Глобальном саммите. В своей речи Ее Величество обратила внимание на важность цикличности в построении устойчивых и перспективных цепочек создания стоимости. Она также побеседовала с международными генеральными директорами из сектора розничной торговли.
На мероприятие Максима приехала в болотном костюме, состоящем из блузы и широких брюк, была обута в замшевые туфли-лодочки на каблуках, волосы распустила, сделала выразительный макияж и надела крупные серьги-висюльки с камнями.
На пальцах у королевы было несколько золотых колец с камнями, а вот красный маникюр выглядел не лучшим образом.
Отметим, королева Нидерландов не в первый раз появляется на публике с не свежим маникюром.