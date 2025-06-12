В болотном костюме и с неудачным маникюром: королева Максима выступила на саммите

Королева Максима / © Getty Images

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Встреча ритейлеров и производителей потребительских товаров со всего мира была посвящена будущему сектора и роли, которую компании играют в обществе.

Королева Максима выступила с речью на Глобальном саммите. В своей речи Ее Величество обратила внимание на важность цикличности в построении устойчивых и перспективных цепочек создания стоимости. Она также побеседовала с международными генеральными директорами из сектора розничной торговли.

Королева Максима / © Getty Images

На мероприятие Максима приехала в болотном костюме, состоящем из блузы и широких брюк, была обута в замшевые туфли-лодочки на каблуках, волосы распустила, сделала выразительный макияж и надела крупные серьги-висюльки с камнями.

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Королева Максима / © Getty Images

На пальцах у королевы было несколько золотых колец с камнями, а вот красный маникюр выглядел не лучшим образом.

Королева Максима / © Getty Images

Отметим, королева Нидерландов не в первый раз появляется на публике с не свежим маникюром.