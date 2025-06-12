ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
1295
Время на прочтение
1 мин

В болотном костюме и с неудачным маникюром: королева Максима выступила на саммите

Королева Максима приняла участие в Глобальном саммите Форума потребительских товаров в RAI Amsterdam в Амстердаме.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Встреча ритейлеров и производителей потребительских товаров со всего мира была посвящена будущему сектора и роли, которую компании играют в обществе.

Королева Максима выступила с речью на Глобальном саммите. В своей речи Ее Величество обратила внимание на важность цикличности в построении устойчивых и перспективных цепочек создания стоимости. Она также побеседовала с международными генеральными директорами из сектора розничной торговли.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

На мероприятие Максима приехала в болотном костюме, состоящем из блузы и широких брюк, была обута в замшевые туфли-лодочки на каблуках, волосы распустила, сделала выразительный макияж и надела крупные серьги-висюльки с камнями.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

На пальцах у королевы было несколько золотых колец с камнями, а вот красный маникюр выглядел не лучшим образом.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Отметим, королева Нидерландов не в первый раз появляется на публике с не свежим маникюром.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie