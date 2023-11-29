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В болотной куртке и сапогах: королева Камилла поучаствовала в мероприятии в память о королеве Елизавете II

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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В болотной куртке и сапогах: королева Камилла поучаствовала в мероприятии в память о королеве Елизавете II

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Мы привыкли видеть королеву Камиллу в элегантных платьях и пальто, но супруга короля Чарльза III демонстрирует, что ей не чуждо взять в руки лопату и заняться тяжелой работой, если требуется.

На днях Ее Величество присоединилась к солдатам Королевского уланского полка (Камилла является главнокомандующим Королевскими уланами - бронетанковый кавалерийский полк) на мероприятии, где они высаживали 1000 саженцев дуба в поместье Сандрингем в память о покойной королеве Елизавете II.

Снимками поделились в официальном аккаунте королевской семьи в соцсети X.

На Камилле в этот раз была куртка болотного цвета Musto Clothing, штаны в тон и водонепроницаемые ботинки WG Welligogs. Также Камилла была в шапке из искусственного меха Lock & Co. Hatters.

Она взяла в руки лопату, и сама посадила один из саженцев. Ее муж король Чарльз также часто это делает на различных публичных мероприятиях. Это один из долгов членов королевской семьи.

Напомним, мы уже как-то рассматривали, как Елизавета II и ее родственники сажали деревья.

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Дата публикации
Просмотры
343
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