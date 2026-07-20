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В бомбере и белых штанах: Мелания Трамп в стильном кэжуал-образе появилась на чемпионате мира по футболу
Первая леди США выбрала для своего появления на спортивном мероприятии удобную и стильную одежду.
Мелания Трамп вместе со своим мужем-президентом Дональдом Трампом посетила финал Клубного чемпионата мира по футболу, который состоялся между сборными Испании и Аргентины на стадионе MetLife Stadium в США.
Для спортивного мероприятия первая леди выбрала стильный кэжуал-лук, в котором сочетались комфорт и сдержанная роскошь. На ней была базовая белая футболка и белые широкие брюки со стрелками и тонким ремнем в тон.
Сверху она надела короткий светло-бежевый бомбер на молнии с контрастной полосатой отделкой воротника в красно-бело-синих тонах, что придало образу спортивный настрой. На ногах у миссис Трамп были бело-черные туфли с пряжками.
Мелания дополнила свой наряд большими зеркальными солнцезащитными очками в золотистой оправе. Из украшений она выбрала кольца с бриллиантами. Волосы жена президента уложила в свои фирменные мягкие объемные локоны, а в макияже сделала акцент на глазах.
Рядом с Меланией стоял Дональд Трамп, который появился в классическом темно-синем костюме, белой рубашке и ярко-красном галстуке.
Супруги наблюдали за матчем из VIP-ложи стадиона, откуда президент США также поприветствовал болельщиков.
Напомним, Мелания Трамп в кожаном жакете и платье с декольте появилась на турнире в Белом доме.