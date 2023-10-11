В бомбере и черных скинни: Меган Маркл посетила школу в Бруклине

Во время визита в Нью-Йорк герцог и герцогиня Сассекские побывали также в школе Marcy Lab в Бруклине.

Меган Маркл появилась там в бомбере Letterman, которую ей подарили студенты во время последнего сольного выхода герцогини в качестве работающего члена королевской семьи в 2020 году, когда она приезжала в школу Роберта Клака в восточном Лондоне.

Меган Маркл в школе Роберта Клака, Лондон, 2020 год / Фото: Getty Images

Ее герцогиня сочетала с черными джинсами-скинни Frame, которые она также носила во время Игр Invictus в прошлом месяце, простой черной кофтой и туфлями на каблуках. У герцогини были распущены ее длинные черные волосы и макияж на лице.

Пара посетила школу Marcy Lab School — инновационную альтернативу программе колледжа — чтобы отметить Всемирный день психического здоровья. В Instagram школы были опубликованы эти снимки, а их сопровождала подпись:

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"Это был захватывающий день в школе Marcy Lab! Сегодня мы были рады приветствовать принца Гарри и Меган Маркл, герцога и герцогиню Сассекских, в кампусе, чтобы встретиться со стипендиатами осени 2023 и весны 2023 года!".

Также в Нью-Йорке Меган и Гарри посетили саммит, организованный их фондом Archewell Foundation.

Герцог и герцогиня Сассекские / Фото: Associated Press

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