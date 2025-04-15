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В бомбере и узких джинсах: принцесса Кейт появилась на публике
В Instagram Уэльских Кейт поделилась новым видео, которое было снято во время ее посещения Озерного края с группой скаутов.
14 апреля Кенсингтонский дворец выпустил новое видео с принцессой Уэльской, чтобы подчеркнуть преимущества пребывания на природе. Принцесса Кейт посетила Озёрный край Великобритании в прошлом месяце с группой молодых скаутов, сопрезидентом которой она является, и побеседовала с главным скаутом Дуэйном Филдсом о своей связи с природой.
«Я считаю, что это очень духовное и очень интенсивное эмоциональное воссоединение. Возможно, не у всех такие же отношения с природой, но для меня это очень значимо как место, где можно сбалансироваться и найти своего рода чувство покоя и воссоединения», — сказала Кейт.
Принцесса Кейт, которая находится в стадии ремиссии после рака, давно выступает за пользу пребывания на природе, ранее рассказывая о том, как природа стала «святилищем» для ее семьи после постановки диагноза и во время курса химиотерапии.
Напомним, что сопрезидентом скаутов прицнесса Уэльская является с 2020 года.
«Самое замечательное в скаутах то, что у них всегда была одна и та же основа, и, несмотря на то, насколько изменился современный мир, это по-прежнему находит отклик у стольких молодых людей и имеет для них огромное значение», — говорит Кэтрин.
А в Youtube принца и принцессы Уэльских представили полное видео.
Кейт появилась в кадре в куртке-бомбере цвета хаки от Bella Hoskyns, свитере с высокой горловиной от Emilia Wickstead, узких джинсах G-Star Raw и обута в ботинки Berghaus.
Напомним, недавно мы показывали, как Кейт и Уильям с детьми отдыхали во французских Альпах.