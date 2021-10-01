В бомбере и ярких брюках: племянница королевы Елизаветы II сходила на выставку

Внучатая двоюродная племянница королевы Елизаветы II – леди Амелия Виндзор, посетила мероприятие в Лондоне.
Вчера 26-летняя девушка прибыла на частный просмотр новой выставки "Маленький Фрэнк и его карп" в галерее Элизабет Си Бауэр в столице Великобритании.
На публике будущая журналистка (Амелия учится в частном католическом пансионе святой Марии близ Аскота в Беркшире и собирается связать свою карьеру с журналистикой) появилась в куртке-бомбере цвета хаки и малиновых брюках клеш, под которыми были черные босоножки на платформе. Педикюр у девушки тоже был розового цвета, видимо, в тон брюк, а вот ногти на руках накрашены не были.
Выглядела Амелия достаточно скромно, в руках держала маленький серебристый клатч, надела несколько колец на пальцы, волосы распустила и сделала максимально естественный макияж на лице.
На этом же светском мероприятии присутствовала модель Лотти Мосс. Ее образ, впрочем, был более пикантный, чем у леди Амелии.
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