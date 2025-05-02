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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
385
Время на прочтение
1 мин

В бордовом двубортном жакете: Брижит Макрон с дочками-красавицами посетила выставку в галерее

Первая леди Франции пришла на выставку своей старшей дочери.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брижит Макрон и Лоуренс Граффенштаден

Брижит Макрон и Лоуренс Граффенштаден / © Getty Images

Брижит Макрон посетила предварительный просмотр выставки ее старшей дочери — художницы Лоуренс Граффенштаден (известной как Лоуренс Озьер Журден) — Nos Arts Nos Coups De Coeur в галерее A2Z в Париже.

Брижит Макрон и ее дочь Лоуренс Граффенштаден / © Getty Images

Брижит Макрон и ее дочь Лоуренс Граффенштаден / © Getty Images

Первая леди появилась там в стильном аутфите. На ней был бордовый двубортный жакет и черные брюки-клеш, которые она скомбинировала с черными остроносыми туфлями. Образ Макрон дополнила объемным париком, макияжем смоки-айс, деликатным ожерельем, браслетом и кольцами.

48-летняя Лоуренс была одета в белую блузку с белым принтом и черную мини-юбку, которая подчеркнула ее стройные ноги. Любовь к коротким нарядам у Граффенштаден от мамы. Обута она была в черные туфли.

На мероприятии присутствовала также и младшая дочь Брижит — 41-летняя Тифэн Озьер. Она выбрала для своего выхода розовое платье без бретелек, которое скомбинировала с черной стеганной сумкой.

Брижит Макрон и ее дочь Тифен Озьер / © Getty Images

Брижит Макрон и ее дочь Тифен Озьер / © Getty Images

Напомним, Брижит Макрон на похоронах Папы Римского предстала в черном наряде от Louis Vuitton.

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Дата публикации
Количество просмотров
385
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