В бордовом двубортном жакете: Брижит Макрон с дочками-красавицами посетила выставку в галерее

Брижит Макрон и Лоуренс Граффенштаден / © Getty Images

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Брижит Макрон посетила предварительный просмотр выставки ее старшей дочери — художницы Лоуренс Граффенштаден (известной как Лоуренс Озьер Журден) — Nos Arts Nos Coups De Coeur в галерее A2Z в Париже.

Брижит Макрон и ее дочь Лоуренс Граффенштаден / © Getty Images

Первая леди появилась там в стильном аутфите. На ней был бордовый двубортный жакет и черные брюки-клеш, которые она скомбинировала с черными остроносыми туфлями. Образ Макрон дополнила объемным париком, макияжем смоки-айс, деликатным ожерельем, браслетом и кольцами.

48-летняя Лоуренс была одета в белую блузку с белым принтом и черную мини-юбку, которая подчеркнула ее стройные ноги. Любовь к коротким нарядам у Граффенштаден от мамы. Обута она была в черные туфли.

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На мероприятии присутствовала также и младшая дочь Брижит — 41-летняя Тифэн Озьер. Она выбрала для своего выхода розовое платье без бретелек, которое скомбинировала с черной стеганной сумкой.

Брижит Макрон и ее дочь Тифен Озьер / © Getty Images

Напомним, Брижит Макрон на похоронах Папы Римского предстала в черном наряде от Louis Vuitton.