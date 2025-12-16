- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 16
- Время на прочтение
- 1 мин
В бордовом костюме и пальто: королева Матильда с мужем-королем появилась на публике
Королевская чета Бельгии сегодня вместе вышла в свет.
Королева Матильда и король Филипп прибылис королевским визитом в резиденцию для отдыха и восстановления Тер Дуинен в Ньюпорте.
52-летняя королева Матильда выбрала для выхода в свет бордовый брючный костюм, который сочетала с пестрым пальто похожего оттенка, кожаным клатчем и черными туфлями-лодочками на каблуках. Образ Ее Величество дополнила привычной укладкой, легким макияжем на лице, а в ушах у нее были серьги-висюльки с прозрачными и фиолетовыми камнями. Королева также дополнила образ золотым браслетом на запястье, часами и помолвочным кольцом с сапфиром.
Король Филипп был одет в серый костюм, который он носил с белой рубашкой и галстуком в принт.
На днях королевская чета представила свою рождественскую открытку 2025 года. Ее показали в Instagram королевской семьи весьма необычным способом.