Общество
16
1 мин

В бордовом костюме и пальто: королева Матильда с мужем-королем появилась на публике

Королевская чета Бельгии сегодня вместе вышла в свет.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда и король Филипп

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп прибылис королевским визитом в резиденцию для отдыха и восстановления Тер Дуинен в Ньюпорте.

52-летняя королева Матильда выбрала для выхода в свет бордовый брючный костюм, который сочетала с пестрым пальто похожего оттенка, кожаным клатчем и черными туфлями-лодочками на каблуках. Образ Ее Величество дополнила привычной укладкой, легким макияжем на лице, а в ушах у нее были серьги-висюльки с прозрачными и фиолетовыми камнями. Королева также дополнила образ золотым браслетом на запястье, часами и помолвочным кольцом с сапфиром.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Король Филипп был одет в серый костюм, который он носил с белой рубашкой и галстуком в принт.

На днях королевская чета представила свою рождественскую открытку 2025 года. Ее показали в Instagram королевской семьи весьма необычным способом.

