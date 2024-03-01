В бордовом наряде и с брошью-картой Украины: Елена Зеленская выступила на саммите в Лондоне

Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита в Великобританию приняла участие в состоявшемся в Лондоне Глобальном саммите мягкой силы Global Soft Power Index. На мероприятии поговорили о вкладе первых леди и джентльменов в индекс своих стран.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Наша мягкая сила за эти два года претерпела небывалую трансформацию — как ответ на жестокость вторжения в Украину. Потому что она всегда растет, когда мы объединяемся вокруг общих вызовов. И стал постоянно действующим Саммит первых леди и джентльменов — тому подтверждение", – отметила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На саммите первая леди продемонстрировала красивый деловой образ. На ней был бордовый костюм от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko, состоявший из элегантного жакета и юбки миди, и темно-бордовая блузка. Обута она была в бежевые лакированные туфли-лодочки.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

К жакету первая леди прикрепила любимую символическую брошь в виде карты Украины от украинского бренда Gasanova.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Свой образ Елена дополнила аккуратной укладкой, макияжем в нежных оттенках и золотыми серьгами-пусетами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в жакете от украинского бренда Litkovska и штанах-палаццо побывала на аудиенции у королевы Камиллы.

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