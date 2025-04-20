В бордовом пальто и розовой шляпе с вуалью: герцогиня Софи с семьей на пасхальной службе

Герцогиня Софи / © Associated Press

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60-летняя герцогиня Софи выбрала для выхода в свет бордовое пальто от ALAÏA, под которым было молочно-белое платье с воротником. На голове у Софи красовалась шляпа-таблетка Jane Taylor London нежно-розового цвета с вуалью, она обула лаковые туфли-лодочки на каблуках Jimmy Choo, а в руках держала клатч бордового цвета от Sophie Habsburg.

Волосы Софи собрала в низкий пучок, сделала лаконичный макияж и надела серьги-висюльки с цветными камнями.

Принц Эдвард, герцогиня Софи и их сын Джеймс / © Associated Press

Муж герцогини был одет в темный классический костюм, рубашку и галстук в принт так же, как и их сын Джеймс.

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Также праздничную службу сегодня посетили король Чарльз и королева Камилла, принцессы Йоркские Беатрис и Евгения с мужьями, принцесса Анна и даже Сара Йоркская и ее бывший муж принц Эндрю.

Принцесса Беатрис и ее муж Эдо / © Getty Images