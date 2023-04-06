В бордовом пальто и с букетом: королева Максима вышла в свет

Во время визита в Maan Group, лауреата премии короля Виллема I в категории малого и среднего бизнеса, в Раалте Ее Величеству вручили букет цветов. Королева Максима является почетным председателем Фонда короля Виллема I.

На мероприятие 51-летняя королева приехала в бордовом пальто от Max Mara, под которое надела блузку в тон от Natan Couture и кожаную юбку от этого же бренда. На плече у Ее Величества висела сумка от Wandler.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева собрала волосы в низкий пучок, сделала насыщенный макияж глаз и темно-бордовой помадой накрасила губы. В ушах у нее были серьги с бахромой из маленьких камней, на пальце сверкало кольцо с рубином, а на запястье - золотой браслет с цветными камнями.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, в прошлый свой выход монаршая особа побывала на вертолетной базе Королевских ВВС Нидерландов и примерила форму летчиков.

Читайте также: