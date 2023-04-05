В бордовом пальто и с гербом на шее: Елена Зеленская с мужем приехала в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская с официальным визитом прибыли в Польшу. У президентского дворца в Варшаве их встретили президент Польши Анджей Дуда с супругой Агатой Корнхаузер-Дудой.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Первая леди Украины продемонстрировала там ансамбль бордового цвета, состоявший из платья длины миди и элегантного пальто.

Фото: Associated Press

Образ Зеленская дополнила кожаными туфлями на высоких шпильках в тон наряду. Она сделала аккуратную укладку с боковым пробором и нежный макияж. В ушах были экстравагантные серьги, а на шее – подвеска в виде герба на цепочке.

Фото: Associated Press

Зеленский был одет в черный свитшот с нашивками-гербом, штаны-карго цвета хаки и темно-бежевые кроссовки.

Фото: Associated Press

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