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В бордовом пальто и с гербом на шее: Елена Зеленская с мужем приехала в Польшу

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1515
Время на прочтение
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В бордовом пальто и с гербом на шее: Елена Зеленская с мужем приехала в Польшу

Фото: Associated Press

Президентские супруги Украины с официальным визитом посетили Варшаву.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская с официальным визитом прибыли в Польшу. У президентского дворца в Варшаве их встретили президент Польши Анджей Дуда с супругой Агатой Корнхаузер-Дудой.

© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press
© Associated Press
Фото: Associated Press

Первая леди Украины продемонстрировала там ансамбль бордового цвета, состоявший из платья длины миди и элегантного пальто.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Образ Зеленская дополнила кожаными туфлями на высоких шпильках в тон наряду. Она сделала аккуратную укладку с боковым пробором и нежный макияж. В ушах были экстравагантные серьги, а на шее – подвеска в виде герба на цепочке.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Зеленский был одет в черный свитшот с нашивками-гербом, штаны-карго цвета хаки и темно-бежевые кроссовки.

© Associated Press
Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
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