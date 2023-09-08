В бордовом пальто и серьгах королевы: принцесса Кейт с мужем приехали в Уэльс

Принц и принцесса Уэльские прибыли в западный Уэльс, в маленький город Сент-Дэвидс в годовщину смерти королевы Елизаветы II.

Кейт и Уильям приехали без детей и приняли участие в частной службе в древнем соборе Святого Давида, приуроченной к годовщине смерти монарха.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская возложила букет перед фотографией королевы Елизаветы в соборе. Собор Святого Давида имеет уникальную королевскую связь — это единственный британский собор, где монарх занимала особое место в Квире среди членов капитула. Покойная королева Елизавета заседала здесь четыре раза во время своих визитов в собор во время своего исторического правления.

Портрет королевы Елизаветы II в соборе Святого Давида / Фото: Associated Press

Кэтрин была одета в бордовое платье-пальто от Eponine London и соответствующую шляпу от Sahar Millinery. Из аксессуаров она выбрала крошечный клатч того же оттенка и пару замшевых туфель Gianvito Rossi. Принцесса подобрала минималистичные украшения в виде жемчужных серьг с бриллиантами, которые ранее принадлежали королеве. А также сделала макияж и даже маникюр в светлых оттенках. Волосы Кейт были зачесаны назад в шикарный пучок.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Getty Images

Напомним, король Чарльз и королева Камилла посетили службу в честь Елизаветы II в Шотландии.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

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