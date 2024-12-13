В бордовом пальто и широкополой шляпе: королева Максима с мужем-королем на торжественном обеде

Король Виллем-Александр и королева Максима присутствовали на правительственном обеде в честь президента Португалии Марсело Ребело де Соузы, организованном премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в музее Маурицхейс в Амстердаме.

Королева Максима была запечатлена вместе с мужем-королем около рождественской елки и облачилась в этот раз в яркое бордовое пальто без воротника и широкополую шляпу в тон которой подобрала перчатки, клатч от Zara и темно-бордовые кожаные туфли на каблуках Gianvito Rossi.

Волосы Максима собрала в прическу, сделала выразительный макияж и надела свои любимые серьги-кисточки.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Ее муж король Виллем-Александр был в полосатом синем костюме, рубашке и голубом галстуке в мелкий принт.

Напомним, президент Португалии совершил двухдневный визит в Нидерланды и по этому случаю король и королева устроили для него торжественный прием и банкет. Он в свою очередь пригласил Максиму и Виллема-Александра на музыкальное представление.

Королева Максима, король Виллем-Александр и президент Португалии Марсело Ребело де Соуза / Фото: Getty Images

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