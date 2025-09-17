- Дата публикации
В бордовом пальто и шляпе-таблетке: принцесса Кейт в красивом луке встретила президента Трампа в Виндзоре
Президент США Дональд Трамп прибыл с первой леди Меланией Трамп с государственным визитом в Великобританию.
Встречали президентскую чету принц и принцесса Уэльские в Виндзорском замке в Виндзоре. Они ждали президента Трампа и первую леди Меланию, когда те приземлились на вертолете в саду Виндзорского замка.
Незадолго до полудня в честь прибытия президента США из Хоум-парка и Тауэра был дан королевский салют.
Принцесса Уэльская надела сегодня бордовое платье-пальто с поясом на талии от Emilia Wickstead и шляпу-таблетку с вуалью от Jane Taylor, в руках у принцессы была сумка от Chanel на золотой ручке и обула она замшевые туфли на каблуках.
Образ Кэтрин завершила серьгами-подвесками с рубинами и брошью принца Уэльского, сделала макияж и такую же прическу, с какой была вчера на похоронах герцогини Кентской в Лондоне.
Принц Уильям был в пальто, синих брюках и белой рубашке, а галстук подобрал под тон наряда супруги. Он был в крапинку.
Уэльские сопровождали чету Трампом в Виктория-Хаус для встречи с королем Чарльзом и королевой Камиллой, которая, похоже, уже поправилась после болезни.