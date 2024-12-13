В бордовом пальто и синих брюках: стильная принцесса Ингрид Александра появилась на публике с мамой

Мама и дочь посетили детское и юношеское отделение больницы Драммена в Осло. Принцесса Метте-Марит вышла в свет в черном удлиненном жакете и широких брюках, под жакет надела бледно-розовую блузку и была в черной обуви на каблуках. Она сделала укладку локонами и легкий макияж на лице.

Ее 20-летняя дочь Ингрид Александра, которая так редко появляется на публике, была одета в синие брюки со стрелками в сочетании с голубой рубашкой в полоску и бордовым пальто, в руках принцесса держала клатч от Prada и была обута в кроссовки. Девушка распустила волосы, сделала легкий макияж со стрелками на веках и надела золотые серьги.

Принцесса Метте-Марит с дочерью принцессой Ингрид Александрой / Фото: Getty Images

Напомним, недавно принцесса Метте-Марит с мужем кронпринцем Хоконом посещали церемонию вручения премии мира организации Save the Children в Нобелевском центре мира в Осло.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

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