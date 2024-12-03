В бордовом пальто и жемчужном чокере королевы: принцесса Уэльская на церемонии приветствия в Лондоне

Принц Уильям и принцесса Кэтрин приветствовали в Лондоне эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и его супругу Джавахер, которые прибыли в Великобританию с двухдневным государственным визитом.

Уэльские сопровождали гостей на парад конной гвардии для торжественного приветствия, включая приветствие от короля Чарльза III.

Король Чарльз приветствует в Лондоне эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани / Фото: Associated Press

Принцесса Кейт появилась на мероприятии в бордовом пальто Alexander McQueen, шляпе-таблетке с бантом от Sahar Millinery, в тон наряда были подобраны кожаные остроносые сапоги Gianvito Rossi на каблуках и сумка Chanel.

Принц и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принцесса дополнила свой образ кожаными перчатками от Cornelia James, которые держала в руках. На шее у Кейт был японский жемчужный чокер Four Row с центральной бриллиантовой застежкой изогнутой формы. Он принадлежал покойной королеве Елизавете II, которая заказала его из набора "лучших культивированных жемчужин, подаренных ей японским правительством". А одалживала поносить его лишь принцессе Диане и принцессе Кейт. В ушах у Кэтрин были жемчужные серьги-висюльки Bahrain Pearl Earrings.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Она сделала выразительный макияж глаз, ногти оставила без покрытия лаком, а на ее пальце вновь сверкало то самое помолвочное кольцо.

Супруга эмира Катара и принцесса Уэльские / Фото: Associated Press

Принц Уильям надел темное пальто, белоснежную рубашку и бородовый галстук в мелкий принт, который подобрал в тон наряда его супруги.

Напомним, королева Камилла не присутствовала на церемонии приветствия из-за продолжительной инфекции легких, последствия которой все еще имеет, о чем ранее заявил Букингемский дворец. Но она появится на торжественном обеде и вечернем банкете.

Принц и принцесса Уэльские встретили эмира Катара и его жену в Лондоне / Фото: Associated Press

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