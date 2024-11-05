В бордовом платье и балетках: принцесса Беатрис появилась на мероприятии в Абу-Даби

Принцесса Беатрис отправилась в Абу-Даби всего через несколько недель после объявления о том, что она ждет второго ребенка от своего мужа Эдоардо Мапелли-Моцци.

Ее Высочество посетила выставку и конференцию ADIPEC, а во время своего выступления, обсуждая ценность инклюзивного подхода к искусственному интеллекту, Беатрис сказала: "Нам нужно, чтобы за столом переговоров был услышан голос каждого. Нам нужен энергетический сектор, нам нужны компании, занимающиеся искуственным интеллектом, нам нужны отдельные лица, но самое главное, нам нужны и потребители, которые отправятся с нами в это путешествие".

В Абу-Даби Беатрис приехала через неделю после поездки в Саудовскую Аравию в рамках Инициативы по инвестициям в будущее, где ее назвали своего рода послом культуры Великобритании на Ближнем Востоке, - пишет express.co.uk.

В этот раз для появления на публике принцесса Беатрис выбрала платье бордового цвета и обула балетки. Напомним, Беатрис не является официальной действующей королевской особой в отличие от принца и принцессы Уэльских и зарабатывает на жизнь своей основной работой, занимая должность вице-президента по партнерству и стратегии в компании-разработчике программного обеспечения Afiniti, которая специализируется на использовании технологий искусственного интеллекта в колл-центрах.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

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