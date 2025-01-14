В бордовом платье и клетчатом пальто: принцесса Кейт навестила пациентов больницы, где сама недавно проходила лечение

Принцесса Уэльская сегодня не анонсировано нанесла визит в больницу Royal Marsden Hospital в Лондоне, где сама проходила курс лечения от рака.

Принц и принцесса Уэльские стали совместными покровителями фонда The Royal Marsden NHS Foundation Trust после визита Ее Королевского Высочества на территорию больницы в Челси. Больница Royal Marsden открылась в 1851 году как первая в мире больница, посвященная диагностике, лечению, исследованиям и образованию в области рака.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Кейт выглядела потрясающе в коричневом клетчатом пальто и бордовом платье миди под ним, которое сочетала с коричневыми туфлями-лодочками из замши. Кейт распустила волосы, сделала легкий дневной макияж и надела миниатюрные серьги.

Принцесса встретилась с персоналом и пациентами, которые в настоящее время проходят лечение в больнице, и рассказала им о своем собственном пути борьбы с раком.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Присев поговорить с одной женщиной, которая проходила лечение, Кэтрин сказала: "Когда вы впервые начали лечение? О, сегодня? Как вы себя чувствуете?".

Во время визита Кейт сказала: "Я хотела прийти и выразить свою поддержку той удивительной работе, которая здесь проводится, и тем, кто проходит лечение и переживает такие тяжелые времена. С вами все в порядке? В конце туннеля есть свет, очень приятно познакомиться, и удачи вам. Вы в надежных руках".

Также принцесса познакомилась со Скаутом, собакой-терапевтом в больнице. Она присела, чтобы погладить пса, который как раз выполнял команду и получал лакомство.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Напомним, в сентябре 2024 года принцесса Уэльская объявила, что завершила изнурительный курс "профилактической химиотерапии" после того, как врачи обнаружили у нее признаки рака после серьезной операции на брюшной полости в январе прошлого года.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

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