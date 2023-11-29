В бордовом платье и меховом пальто: королева Летиция появилась на публике с семьей

Король Филипп VI, королева Летиция и их старшая дочь принцесса Леонор – будущая королева Испании – в компании президента правительства Испании Педро Санчеса, присутствовали на торжественном открытии 15-го законодательного собрания в испанском парламенте.

Королева Летиция, король Филипп VI и принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Это одно из самых важных институциональных мероприятий, проводимое под председательством короля Филиппа VI и сопровождаемое принцессой Леонор.

Летиция была в бордовом платье длины до колен Carolina Herrera, сверху набросила пальто с меховым воротником тоже от этого бренда, в руках у нее был небольшой клатч Magrit и обута Летиция была в туфли в тон тоже от этого же бренда.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В этот раз длинные волосы королева распустила, сделала макияж в теплых медных оттенках и надела свое любимое кольцо Coreterno стоимостью 975 евро. Образ дополняли серьги-гвозди Gold&Roses из розового золота 18 карат с бриллиантами и рубинами, стоимостью 1680 евро.

Несколькими днями ранее королева Летиция с мужем присутствовала на вручении журналистской премии в Мадриде, где появилась в белоснежном брючном костюме.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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