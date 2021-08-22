В бордовом платье и с элегантной прической: кронпринцесса Дании Мэри посетила мероприятие

В бордовом платье и с элегантной прической: кронпринцесса Дании Мэри посетила мероприятие

Она повторила свой элегантный образ.

Кронпринцесса Дании Мэри посетила официальное открытие мероприятия "Копенгаген 2021" в мэрии. Цель этого мероприятия - обеспечить равные права для ЛГБТ+ людей во всем мире и кронпринцеса является его покровительницей.

Кронпринцесса Дании Мэри / Getty Images

Для своего появления Мэри выбрала бордовое платье с каплевидным декольте и длинными рукавами от от бразильского бренда Raquel Diniz, которое дополнила элегантной прической и золотыми серьгами от Gianvito Rossi.

Кронпринцесса Дании Мэри / Getty Images

Кстати, будущая королева славится тем, что часто появляется на публике в страх образах. Например, бордовое платье, которое она надела на мероприятие в мэрии, она ранее надевала в 2019 году на праздновании 800-летия датского флага.

Кронпринцесса Мэри / Getty Images

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