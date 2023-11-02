В бордовом платье и с ободком: королева Максима сходила в музей

Ее Величество присутствовала на презентации Prix de Rome Visual Arts 2023, старейшей премии Нидерландов для художников изобразительного искусства до 40 лет. В этом году ее победителем стал Йонас Стаал - голландский художник, чьи работы посвящены взаимосвязи между искусством, демократией и пропагандой и часто вызывают общественные дебаты.

Королева Максима и Йонас Стаал / Фото: Getty Images

В этот день Максима появилась на публике в бордовом платье от Natan Couture, в руках у нее была сумка Sophie Habsburg, на голове у нее был ободок, а ему в тон подобраны серьги с бахромой. Белокурые волосы королева собрала в прическу, сделала макияж и надела несколько золотых браслетов и колец.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Днем ранее Максима побывала на другом модном ивенте, где блистала в синем брючном костюме и цветочных серьгах.

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