В бордовом платье и широкополой шляпе: королева Максима сходила с мужем на экскурсию

Король и королева Нидерландов все еще находятся с визитом на Кипре.
Вчера король Виллем-Александр и королева Максима посетили старый город Никосии и буферную зону ООН во время экскурсии в Никосии.
Ее Величество королева прибыла на экскурсию в бордовом ассиметричном платье Natan Couture, широкополой шляпе Maison Fabienne Delvigne, с клатчем Sophie Habsburg и обута в замшевые винные лодочки на каблуках от Gianvito Rossi.
Максима сделала выразительный макияж и прическу, у нее в ушах сверкали красивые цветочные серьги с рубинами, а на платье была пришпилена золотая брошка в виде тюльпана, усыпана мелкими камнями.
Король был одет в синий полосатый костюм, белую рубашку и красный галстук в принт.
Напомним, ранее королева Максима с мужем посетили президентский дворец в столице Кипа, где специально для них был организован прием.
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