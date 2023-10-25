В бордовом платье и туфлях в тон: королева Максима продемонстрировала новый образ

У королевы Нидерландов сейчас много рабочих встреч и мероприятий.

Сегодня королева Максима прибыла на встречу с министром финансов Кении Ньюгуной Ндунгу в отель Radisson в Найроби.

Кению супруга короля Виллема-Александра посетила в качестве специального защитника генерального секретаря ООН по инклюзивному финансированию развития.

Мы уже видели несколько ее образов из этой поездки. В белой рубашке и оранжевой макси-юбке с пестрым принтом Максима встречалась с министром окружающей среды.

Королева Максима / Фото: Getty Images

А в желтой рубашке и брюках от Max Mara, балетках Giuseppe Zanotti и в цветочных серьгах от Mango Максима посещала другое мероприятие в рамках своего визита.

Королева Максима / Фото: Getty Images

В этот раз королева Максима была в бордовом платье длины до колен с рукавами три четверти, к которому подобрала замшевые туфли-лодочки в тон на каблуках, часы и несколько браслетов, а также серьги с бахромой. У Максимы был насыщенный макияж глаз и натурального оттенка губы. Волосы у королевы были распущены и даже немного растрепаны.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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