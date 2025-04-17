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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
265
Время на прочтение
1 мин

В бордовом платье с воротником из перьев: королева Максима на мероприятии в Амстердаме

Королева Максима и король Виллем-Александр второй день проводят с султаном Хейсам бен Тариком из Омана, который прибыл с государственным визитом.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Виллем-Александр и королева Максима

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Вчера Их Величества присутствовали на правительственном обеде, организованном премьер-министром Диком Схоофом для султана Омана в Амстердаме.

Королева Максима появилась на мероприятии в бордовом платье Natan Couture с поясом, подчеркивающим талию и с пестрым желтым воротником из перьев, в широкополой шляпе в тон и обута в замшевые туфли на каблуках. В руках у королевы был клатч-конверт из змеиной кожи, на шее ожерелье и такие же серьги в ушах. Королева собрала волосы в пучок, сделала легкий макияж, у нее на запястье был бриллиантовый браслет, а на пальце кольцо с рубином.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, султан Омана, король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, султан Омана, король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Король Виллем-Александр был в темно-синем костюме в полоску, белой рубашке и с красным галстуком в принт.

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Днем ранее королевская чета организовала банкет для гостя. На нем появилась и наследная принцесса Катарина-Амалия.

Королевская семья Нидерландов на банкете / © Getty Images

Королевская семья Нидерландов на банкете / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Сумки королевы Максимы / © Getty Images

Сумки королевы Максимы / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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