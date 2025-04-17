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В бордовом платье с воротником из перьев: королева Максима на мероприятии в Амстердаме
Королева Максима и король Виллем-Александр второй день проводят с султаном Хейсам бен Тариком из Омана, который прибыл с государственным визитом.
Вчера Их Величества присутствовали на правительственном обеде, организованном премьер-министром Диком Схоофом для султана Омана в Амстердаме.
Королева Максима появилась на мероприятии в бордовом платье Natan Couture с поясом, подчеркивающим талию и с пестрым желтым воротником из перьев, в широкополой шляпе в тон и обута в замшевые туфли на каблуках. В руках у королевы был клатч-конверт из змеиной кожи, на шее ожерелье и такие же серьги в ушах. Королева собрала волосы в пучок, сделала легкий макияж, у нее на запястье был бриллиантовый браслет, а на пальце кольцо с рубином.
Король Виллем-Александр был в темно-синем костюме в полоску, белой рубашке и с красным галстуком в принт.
Днем ранее королевская чета организовала банкет для гостя. На нем появилась и наследная принцесса Катарина-Амалия.