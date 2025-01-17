В бордовом total look: красивая королева Максима побывала на мероприятии

Королева Максима появилась на публичном мероприятии в аутфите яркого оттенка, который очень ей к лицу.

Ее Величество посетила сельскохозяйственный кооператив Royal Cosun по переработке сахарной свеклы в Динтелорде.

Приехала на рабочую встречу Максима в бордовом пальто от Max Mara, широкополой шляпе Maison Delvigne, в руке держала клатч из змеиной кожи Sophie Habsburg и была в кожаных перчатках, подобранных в тон, а обута в туфли-лодочки на каблуках Gianvito Rossi.

Королева дополнила свой красивый аутфит небольшими серьгами с бриллиантами и волосы собрала в прическу, а также сделала выразительный макияж глаз.

Королева Максима / Фото: Getty Images

А недавно мы видели другой образ королевы Максимы, когда она приняла участие в общественном художественном проекте "Thuis in Den Haag" в Гааге и приехала на мероприятие в ярком, но мятом костюме.

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