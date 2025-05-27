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В бордовом жакете и юбке в складку: принцесса Анна посетила больницу
Принцесса Анна прибыла с визитом в Королевскую университетскую больницу Ливерпуля.
Ее Высочество приехала, чтобы встретиться и поблагодарить спасателей после инцидента в понедельник вечером, когда автомобиль врезался в толпу людей во время победы футбольного клуба «Ливерпуль» в Премьер-лиге в Ливерпуле.
Принцесса облачилась в бордовый удлиненный жакет, который сочетала с темной юбкой длины до колен в складку, кожаными туфлями на каблуках и шарфом, завязанным на шее. Также Анна была в перчатках, с брошью на груди, жемчужных серьгах в ушах и со своей любимой укладкой «улей».
Напомним, недавно сестра короля Чарльза появилась на выставке Devon County Show в выставочном центре Westpoint в Клист Сент-Мэри, недалеко от Эксетера. Там Ее Высочество продемонстрировала образ в клетчатом костюме.