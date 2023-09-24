В бордовых оттенках: стильная кронпринцесса Виктория с мужем посетила Финляндию

У шведской кронпары – принцессы Виктории и принца Даниэля на этой неделе состоялся публичный выход.

Супруги посетили мэрию Ловииса во время своего визита в Финляндию.

А также открыли пространство на Кунингаттаренранте под названием Викторинаукио и площадь в Кунингаттаренранте как площадь Виктории в Ловиисе.

Кунингаттаренранта — это новый жилой район, расположенный на восточном берегу залива Ловииса.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Кронпринцесса прибыла туда в коротком жакете бордового цвета от бренда Greta, широких брюках ANDIATA и блузке от этой же марки. Свой осенний образ Виктория дополнила украшением на шее от Sebastian Schildt и серьгами с кисточками тоже от этого бренда. Будущая королева Швеции собрала волосы в низкий пучок и сделала классический макияж.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Ее супруг Даниэль выбрал для выхода темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук в крапинку.

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