В бриллиантах и роскошном красном платье со шлейфом: Брижит Макрон на государственном ужине в Елисейском дворце

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон устроили государственный ужин в Елисейском дворце в Париже по случаю официального визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена и его супруги Ким Хе Хен.

Эммануэль и Брижит Макрон, Ли Чжэ Мён и Ким Хе Гён / © Associated Press

Для торжественного вечера 73-летняя Брижит выбрала роскошный монохромный наряд. Она появилась в длинном красном платье, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру.

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Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Наряд имел приталенный силуэт, длинные рукава и оригинальную асимметричную драпировку в верхней части, которая сзади переходила в шлейф.

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Эммануэль и Брижит Макрон, Ли Чжэ Мен и Ким Хе Ген / © Associated Press

К яркому платью первая леди подобрала черные туфли с заостренным носком на высоких шпильках и небольшой черный клатч.

Эммануэль и Брижит Макрон, Ли Чжэ Мен и Ким Хе Ген / © Associated Press

Брижит дополнила свой наряд изящными серьгами-кольцами с бриллиантами и кольцами с бриллиантами. Волосы она собрала в низкую прическу с объемом и прядями у лица, а также сделала макияж смоки-айс.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Associated Press

Эммануэль Макрон в этот вечер был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук с принтом.

Напомним, Брижит Макрон в красном костюме и со стеганым клатчем появилась на встрече с премьер-министром Великобритании.

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