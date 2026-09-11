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В бриллиантах и роскошном красном платье со шлейфом: Брижит Макрон на государственном ужине в Елисейском дворце
Первая леди Франции выбрала для торжественного мероприятия эффектный наряд.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон устроили государственный ужин в Елисейском дворце в Париже по случаю официального визита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена и его супруги Ким Хе Хен.
Для торжественного вечера 73-летняя Брижит выбрала роскошный монохромный наряд. Она появилась в длинном красном платье, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру.
Наряд имел приталенный силуэт, длинные рукава и оригинальную асимметричную драпировку в верхней части, которая сзади переходила в шлейф.
К яркому платью первая леди подобрала черные туфли с заостренным носком на высоких шпильках и небольшой черный клатч.
Брижит дополнила свой наряд изящными серьгами-кольцами с бриллиантами и кольцами с бриллиантами. Волосы она собрала в низкую прическу с объемом и прядями у лица, а также сделала макияж смоки-айс.
Эммануэль Макрон в этот вечер был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук с принтом.
Напомним, Брижит Макрон в красном костюме и со стеганым клатчем появилась на встрече с премьер-министром Великобритании.