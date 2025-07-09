В бриллиантовой семейной тиаре и особом платье: в Британии замуж вышла дочь 11-го герцога Ратленда

Вайолет Мэннерс

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В английском Лестершире в состоялась свадьба, объединившая две старейшие аристократические семьи Великобритании: замуж вышла дочь 11-го герцога Ратленда, леди Вайолет Мэннерс, за которой в народе закрепилась репутация светской львицы. Избранником 31-летней аристократки стал виконт Уильям Гарнок.

Вайолет Мэннерс в день свадьбы

Снимками роскошного мероприятия поделилось издание Vogue. Торжество прошло в родовом поместье невесты, замке Бивер-Касл.

Вайолет Мэннерс в день свадьбы

Невеста была одета в платье от Phillipa Lepley Couture, вдохновленное тем, которое носила ее прабабушка Маргарет, герцогиня Аргайл, в день своей свадьбы. Также невеста дополнила образ семейной реликвией: тиарой Ратлендов.

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«Это просто сюрреалистично, когда она надевается на твою голову, учитывая всю эту историю», — рассказала она Vogue. «И она гораздо легче, чем кажется».

Вайолет Мэннерс в день свадьбы

Тиара принадлежит семье с XVIII века. Она украшена прекрасными гвоздиками и цветами фуксии и бриллиантовыми листьями.

Вайолет Мэннерс в день свадьбы